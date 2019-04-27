سامسونج تبدأ رسميًا بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين Galaxy A60 و Galaxy A40s

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأسبوع الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy A60 و Galaxy A40s في الصين. والآن، قامت شركة سامسونج بعرض هذين الهاتفين للطلب المسبق على موقعها الرسمي بأسعار تبلغ 225$ لنسخة 6GB/64GB من الهاتف Galaxy A60 وبسعر 300$ لنسخة 6GB/128GB من نفس الهاتف.

ستتوقف شركة سامسونج عن تلقي الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy A40s في اليوم الخامس من شهر مايو المقبل، وهو اليوم حيث ستبدأ الشركة بشحن الطلبات. أما بخصوص الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy A60، فهي ستنتهي بعد ذلك بخمسة أيام.

وبالنسبة للهاتف Galaxy A60، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD Infinity-O بقطر 6.3 إنش وبدقة +FullHD مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 92 في المئة من واجهة الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Galaxy A60 لا يضم منفذ مكبر الصوت في الجزء العلوي لأن شركة سامسونج قررت في هذا الهاتف إستخدام تكنولوجيا Screen Cast التي تعمل على إستخدام الشاشة بالكامل كمكبر كبير للصوت على غرار الهاتف LG G8 ThinQ.

وبغض النظر عن الشاشة والكاميرا الأمامية، فالهاتف Galaxy A60 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2، وتعمل الكاميرا الثالثة على إستشعار معلومات العمق.

Advertisements

الهاتف Galaxy A60 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy A40s، فهو يأتي مع شاشة Super AMOLED Infinity-U بقطر 6.4 إنش وبدقة +FullHD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، كما أنه يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A40s يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 15 واط.