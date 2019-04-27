فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال الهاتف Huawei P30 Pro جديدًا في السوق ولكنه يتلقى بالفعل تحديثًا كبيرًا يهدف لتحسين أداء قارئ بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فضلا عن تحسين أداء الكاميرا.
ما زلنا لم نتلقى التحديث على الوحدة الخاصة بنا من الهاتف Huawei P30 Pro، ولكن تقول شركة Huawei أنها تعمل على تحسين الوضع الليلي المخصص للكاميرا. وستشهد الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة بعض التحسن أيضًا، إلى جانب ميزة SuperZoom.
يتلقى قارئ بصمات الأصابع المدمج في الشاشة بعض التحسينات التي يجب أن تؤدي إلى تحسين أدائه بشكل عام، سواء من حيث السرعة أو الدقة. ومن المفترض أن يصبح أكثر حساسية أيضًا، مهما يعنيه ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك توقع مزامنة أفضل للصوت والفيديو أثناء تشغيل مقاطع الفيديو على إنستاجرام وتعزيز إشعارات الرسائل. عموما، هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا عبر الهواء لملاك الهاتف Huawei P30 Pro في الهند، ولكنه بالتأكيد سيصل إلى بقية ملاك الهاتف في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Huawei P30 Pro يتلقى تحديث جديد يجلب معه مجموعة من التحسينات لمستشعر البصمة والكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.