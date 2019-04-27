الهاتف Lenovo Z6 Pro يتلقى إستجابة قوية في الصين، والمؤشرات تلمح إلى أنه سيكون ناجحًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Lenovo Z6 Pro في اليوم 23 أبريل، ويتضح الآن أن هذا الهاتف إستطاع أن يكسب حب وتعاطف الجمهور. واليوم، أعلنت شركة Lenovo أنها تلقت 200 آلف تسجيل مسبق على الهاتف بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي عنه. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار هنا أننا لا نتحدث عن الطلبات المسبقة كما هو الحال في البلدان الغربية، وإنما نتحدث عن التسجيلات المسبقة والتي تسمح للمستخدمين بتسجيل إهتمامهم بمنتج ما للحصول على إشعار من الشركة عندما يتم عرضه للبيع. وعلى عكس الطلبات المسبقة حيث يتم دفع سعر المنتج كاملاً وإنتظار التوصل به، فالتسجيلات المسبقة تشبه إلى حد كبير التسجيل في قائمة بريدية، وهي العملية التي لا تتطلب دفع أي شيء.

عموما، الهاتف Lenovo Z6 Pro الجديد مدرج بالفعل على الموقع الرسمي لشركة Lenovo، وفي العديد من المتاجر الإلكترونية الصينية الأخرى مثل JD.com و Tmall. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد قامت شركة Lenovo بتسعير نسخة 6GB/128GB بما يعادل 430 دولار أمريكي، في حين قامت بتسعير نسخة 8GB/128GB بما يعادل 450 دولار أمريكي، ونسخة 12GB/512GB بما يعادل 715 دولار أمريكي. وبغض النظر عن الأسعار، فنحن نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع أول مرة في الصين في اليوم 29 أبريل.

للتذكير، الهاتف Lenovo Z6 Pro الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 855 ومع المودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وليس ذلك فسحب، فهو يأتي أيضًا مع أربع كاميرات في الخلف ليكون بذلك أول هاتف من الشركة الصينية يضم هذا القدر من الكاميرات في واجهته الخلفية.

وبصرف النظر عن المعالج والمودم، فالهاتف Lenovo Z6 Pro الجديد يأتي كذلك مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD مدمج فيها مستشعر بصمات الأصابع علمًا أن هذه الشاشة تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Lenovo Z6 Pro يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وتحسين جودة الفيديوهات.

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وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Lenovo Z6 Pro الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن بسرعة 27W، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ZUI 11، ومع تكنولوجيا الصوت الثلاثي الأبعاد Dolby Panoramic Sound.

ومن ناحية التصميم، فالهاتف Lenovo Z6 Pro يأتي كما تلاحظون في الصور أعلاه مع إطار من المعدن وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج تتبنى اللون الأسود والأحمر في النسخة الأولى واللون الأخضر الداكن في النسخة الثانية للتعبير عن السرعة والقوة التي يمتاز بها هذا الهاتف.