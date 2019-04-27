انت الان تتابع تفاصيل خبر أضرار خطيرة للسجائر الإلكترونية حاول "التضليل" حجبها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 06:08 مساءً - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من "أضرار خطيرة" تتسبب بها السجائر الإلكترونية، موجهة تحذريها للآباء والأمهات والمعلمين في جميع أنحاء أمريكا.

وقالت الإدارة في بيان لها، الجمعة، إن القلق بدأ يتزايد في أمريكا بسبب التضليل والمعلومات غير الصحيحة عن "السجائر الإلكترونية"، لذلك قررت عمل حدث بعنوان "أسبوع خالٍ من التبغ في فلوريدا"، قدمت خلاله جميع المعلومات عن السجائر الإلكترونية؛ في محاولة للمساعدة على تزويد الآباء والمربين والشركاء الآخرين بأحدث الحقائق عن الـ"vaping".

واستعرض البيان حقائق عن السجائر الإلكترونية، مشيراً إلى أنها تحتوي على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان، وقد يشعر الشباب بالاعتماد على النيكوتين بعد استخدامه لفترة قصيرة.

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وأضاف البيان أن التعرض للنيكوتين يؤذي مخ المراهقين عن طريق التأثير في أجزاء من الدماغ، التي تتحكم في الانتباه والتعلم والمزاج وفي الدافع.

البيان ذكر أن بخار السجائر الإلكترونية غير ضار، ولكنه يحتوي على النيكوتين والمنكهات الضارة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، وليس الماء، كما يعتقد الكثير من الشباب.

ولفت النظر إلى أن شركات السجائر الإلكترونية تدعي أن منتجاتها مخصصة للبالغين، ولكن معدلات انتشارها المرتفعة بين الشباب كبيرة ومرعبة؛ حيث إنه في عام 2018 أبلغ 25٪ من طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا عن استخدام السجائر الإلكترونية، وهي زيادة مذهلة بنسبة 58٪ مقارنة بعام 2017، وفي الوقت نفسه كان نحو 4٪ فقط من البالغين في فلوريدا يستخدمون السجائر الإلكترونية، بحسب البيان.