شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لغز الشعاب المرجانية.. حقيقة الهالات المضيئة التى يمكن رؤيتها من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الباحثون عن بعض الأسرار وراء هالات الرمال المحيطة بالشعب المرجانية حيث تبين أنه يمكن ملاحظتها من الفضاء من خلال الأقمار الصناعية، وقد تكون مؤشر جيد بالنسبة لصحة الشعاب، وقد تم الوصول لهذه النتائج بعد مسح استمر عشرات السنين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فما يسمى بـ"الهالات"، هي حلقات من الرمال العارية التي تقع بين الطحالب والأعشاب البحرية التي تحيط بالشعب المرجانية.



الشعب

وافترضت نظريات الستينيات أن الهالات يتم إنشاؤها بواسطة كائنات جائعة تعيش في الشعب المرجانية، بينما تم اقتراح هذه النظرية قبل 60 عامًا، لم يتمكن الباحثون حتى الآن من توثيق هذه الظاهرة.

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وقامت إليزابيث مادين، أستاذة مساعدة في معهد هاواي لعلم الأحياء البحرية وفريقها، بإعداد سلسلة من الكاميرات المحيطة بشعب مرجانية بجزيرة هيرون في أستراليا.

وتبين إن البحث يمكن تطبيقه للمساعدة في تقييم صحة الشعب المرجانية، نظرًا لأن الهالات تعتمد جزئيًا على الحيوانات المفترسة وسكان الحيوانات العاشبة على الأقل، فيمكن استخدامها لاستقراء السكان المقيمون حول الشعب المرجانية التي تتأثر سلبًا بسبب الإفراط في صيد الأسماك والتلوث.

وبالنسبة لمادين، فإن الاكتشافات التى تم الوصول لها، على الرغم من أنها مثيرة، قد تكون مجرد البداية، وقالت في بيان "هذا سيمهد الطريق لتطوير حل جديد قائم على التكنولوجيا لمراقبة مساحات شاسعة من الشعب المرجانية وتمكين إدارة النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية وصيد الأسماك المستدام".