شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعتقد أن حفظ بيانات المستخدمين فى الدول قد يكون محفوف بالمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "مارك زوكربيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، أن متطلبات توطين البيانات المستخدمين الهنود في الهند مفهومة، لكن السماح لإحدى الدول بتوطين بيانات مستخدميها لديها، قد يفتح الباب أمام طلبات مزيد من الدول، الأمر الذى يمكن أن يؤدي لإساءة استخدام بيانات المستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فقال زوكربيرج إن الدوافع والمقاصد وراء تخزين البيانات محليا هي الأكثر أهمية، حيث قال "النوايا تهم ، صحيح، وأعتقد أن الدول يمكنها أن تتوصل إلى ذلك بقيم مفتوحة ولا تزال تستنتج أن شيئًا كهذا قد يكون مفيد، لكنني أعتقد أن أحد الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون حريصًا للغاية عليها هو أنه إذا حددت تلك السابقة التي تجعلها سهلة للغاية بالنسبة للبلدان الأخرى التي ليس لديها قيم مفتوحة والتي هي أكثر استبدادية وتريد البيانات لا لحماية مواطنيها ولكن لتكون قادرة على مسحها وإيجاد المنشقين وحبسهم".

وقد أكد زوكربيرج، في اتصال سابق بالأرباح مع المستثمرين، قال إن فيس بوك لن يخزن البيانات الحساسة في البلدان التي قد يتم الوصول إليها بشكل غير صحيح، حيث قال "بيانات الأشخاص، وأنا قلق للغاية بشأن هذا المستقبل"، قال: "موقفنا من توطين البيانات يمثل مخاطرة، هذا هو، إذا تم حظرنا في بلد كبير، فإن ذلك سيضر مجتمعنا وأعمالنا.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك قال: "مبادئنا الخاصة بتوطين البيانات ليست جديدة وقد كانت هذه دائمًا مخاطرة"، ويتعين على شركات الدفع مثل Google Pay وWhatsApp وغيرها أن تخزن البيانات محليًا لأعمالها.