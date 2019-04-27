شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. موظف سابق في وكالة ناسا يكشف عن خطته لإرسال رماد قطته للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررستيف مونت، موظف سابق فى وكالة ناسا والذي ساعد في كتابة برمجيات لتلسكوب هابل الفضائي، أنه لن يكون هناك طريقة أفضل لتكريم قطته "بيكاتشو"، إلا من خلال إرسال رمادها في مدار حول الأرض.



القطة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه عند القيام بذلك، ستكون هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رماد قطة إلى الفضاء، والذى أطلق حملة للحصول على تبرعات للإطلاق، لكنه دفع بالفعل مبلغ الـ 5000 دولار المطلوب لتحقيق ذلك.

وقال مونت، إن بيكاتشو توفي في يناير بعد مضاعفات مرض السكري، والذى سيتم إطلاق جزء من رفاته من قلبه في المدار، حيث سينظر للأرض من فوق، ويمكننا تتبع موقعه وهو يسقط على العالم بحب".

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القطة 2

وجمعت حملة التبرعات حتى الآن 1725 دولارًا من هدف مونت البالغ 5000 دولار، الذى أخذ يفكر بعد وفاة بيكاتشو في طرق لإحياء ذكراه واستلهم هذه الفكرة من خلفيته في العلوم والفضاء.

أما عن المركبة الفضائية " سيليستيس" فستدور في مدار حول الأرض حيث تظل موجودة حتى تدخل الغلاف الجوي، والتابعة لخدمة Earth Orbit، حيث ستبخر الرماد بشكل غير ضار في تكريم نهائي للقط، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في غضون 18 شهرًا.