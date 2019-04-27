ذروتها غدا والاثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة خلال 72 ساعة مقبلة

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الأحد - الاثنين - الثلاثاء".

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، لمصراوي، السبـت، إن ذروة الموجة الحارة غدا ويوم الاثنين.

وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة...