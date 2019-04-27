تسريب صور رسمية لأول هاتف من شركة Huawei يضم كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Huawei لإطلاق هاتف Huawei P Smart جديد يضم كاميرا أمامية منبثقة. ويقال بأن هذا الهاتف سيحمل إسم ” Huawei P Smart Z “، وسيتبع الموضة التي ظهرت بفضل بعض الهواتف الذكية مثل Vivo NEX S و Oppo Find X.

الصور المسربة للهاتف Huawei P Smart Z وردت إلينا من موقع Mobielkopen والذي كشف لنا أيضًا عن مواصفات هذا الهاتف. وفي البداية، أوضح لنا هذا الموقع أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وفي الوقت نفسه، سمح هذا لشركة Huawei بجعل الشاشة تغطي معظم واجهة الهاتف.

وعلاوة على ذلك، فقد قيل لنا كذلك الآن أن الهاتف Huawei P Smart Z سيضم شاشة بقطر 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وبطارية بسعة 4000mAh.

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ومن ناحية أخرى، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei P Smart Z سيضم كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.8، في حين ستضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك كما هو واضح في الصور مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

ومن المفروض أن يكون الهاتف Huawei P Smart Z الجديد متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأزرق والأخضر، وبسعر يعادل 210 يورو تقريبًا. وللآسف، المعلومات المتعلقة بموعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.