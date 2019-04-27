واجهة EMUI من شركة Huawei تكسر حاجز 470 مليون مستخدم نشط يوميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت واجهة EMUI من شركة Huawei إلى أكثر من 470 مليون مستخدم نشط يوميًا. وتأتي هذه المعلومات مباشرة من Wang Chenglu، والذي يشغل منصب رئيس البرمجيات في قسم الأجهزة الإستهلاكية داخل شركة Huawei. وكشف السيد Wang Chenglu عن هذا الإنجاز اليوم في مؤتمر إعلامي يركز على واجهة EMUI في الصين.

وأكد السيد Wang Chenglu في هذا الحدث نمو عدد مستخدمي واجهة EMUI على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن هذا لا يثير الدهشة بالنظر إلى عدد الهواتف الذكية التي تقوم الشركة الصينية ببيعها خلال كل عام. في الوقت الراهن، تتوفر واجهة EMUI بـ 77 لغة في 216 دولة أو منطقة حول العالم.

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ذكرنا السيد Wang Chenglu أيضًا بالميزات الرئيسية التي تجلبها النسخ الأحدث من واجهة EMUI. وشهدت واجهة EMUI 5 جلب المزيد من السرعة والسلاسة، وشهدت واجهة EMUI 8.2 جلب وضع اللعب GPU Turbo، في حين شهدت واجهة EMUI 9 جلب ميزات متقدمة أخرى مثل Link Turbo، وواجهة EMUI 9.1 إضافة نظام أفضل للملفات لتحسين الأداء.