الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 8S مع شاشة +HD بحجم 5.71 إنش، وبطارية بسعة 3020mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتدنية يدعى Honor 8S. لقد رأينا هذا الهاتف بالفعل في تسريب شق طريقه قبل أسبوعين إلى شبكة الإنترنت. وكما تلاحظون في الصور، فهذا الهاتف يمتاز بتخطيط مزدوج فريد مصنوع من البلاستيك.

ووفقا لشركة Honor، فالهاتف Honor 8S الجديد يضم شاشة LCD بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل والمسؤولة عن خاصية التعرف على الوجه نظرًا لغياب مستشعر بصمات الأصابع في الهاتف، ويضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 مرفوقة بفلاش LED واحد.

وبغض النظر عن الشاشة والكاميرات، فالهاتف Honor 8S الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3020mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Honor 8S الجديد يضم منفذ السماعات 3.5mm، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor 8S معروض بالفعل للبيع في روسيا، ويجب أن يشق طريقه إلى المزيد من الأسواق في الأسابيع المقبلة مع العلم بأنه يكلف ما يعادل 130 دولار أمريكي.