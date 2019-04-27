صفقة التسوية بين كوالكوم وآبل هي التي دفعت شركة Intel للتخلي عن خططها لتكنولوجيا 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، سمعنا أن شركة Intel قررت الإستسلام والتوقف عن تطوير مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية، وذلك في أعقاب توصل شركة آبل إلى تسوية مع شركة كوالكوم. وأعلنت الشركة عن إنخفاض في توقعاتها المالية، وذكرت رسميًا أن الصفقة بين كوالكوم وآبل كانت السبب الرئيسي وراء التخلي عن فكرة تطوير مودمات 5G للأجهزة المحمولة.

التخلي عن خططها لتصميم مودمات 5G للأجهزة المحمولة تبدو فكرة منطقية لأن شركة آبل كانت العميل الرئيسي لشركة Intel. ومع ذلك، فهذا لا يعني بأن جلب تقنية 5G للهواتف الذكية تعتبر فكرة سيئة، فهي ستواصل العمل على المنتجات ذات الصلة بالشبكات والبنيات التحتية، والعمل كذلك على المودمات للأجهزة الأخرى غير الهواتف الذكية. ومع ذلك، يتعين على شركة Intel أن تقرر ما يجب القيام به بكل ما إكتسبته من المعرفة في قطاع 5G للأجهزة المحمولة نظرًا إلى أنها إستثمرت الكثير من الوقت والمال على ذلك.

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شركة كوالكوم تملك بالفعل مودمات 5G المصممة للأجهزة المحمولة مثل Snapdragon X50، ولكن من غير المرجح أن توفر الشركة أيًا منها لهواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. ويتوقع المحللون أن نرى أولى هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020 عندما يصبح هذا الجيل الجديد من الشبكات متوفرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من البلدان الكبرى الأخرى.