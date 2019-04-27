شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 100 تطبيق تابع لمطور صينى من "بلاى ستور" بسبب التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل العديد من التطبيقات التابعة لمطور التطبيقات الصينى DO Global، وذلك لاشتباه جوجل فى تورط هذه التطبيقات فى الهجمات الإلكترونية الضارة وإمكانات خرق البيانات، حيث وصل عدد التطبيقات التى تم إزالتها إلى 100 تطبيق على المتجر، والتى تم تنزيلها أكثر من 600 مليون مرة.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فإن هذه التطبيقات تعد مملوكة بشكل جزئى من قبل عملاق الإنترنت Baidu، فيما أوضح التقرير إن جوجل أزالت بالفعل 46 تطبيقًا من تطبيق DO Global من متجر بلاى ستور وتعتزم الشركة حظر تطبيقات DO Global بشكل عام من خلال المزيد من عمليات إزالة التطبيقات التى ستتبع ذلك.

ونقل التقريرعن متحدث باسم جوجل قوله "نحن نحقق بشكل نشط فى السلوكيات الخبيثة وعندما نتوصل إلى انتهاكات فإننا نتحرك بما فى ذلك إزالة قدرة مطور على نقد تطبيقهم باستخدام AdMob أو نشره على موقع بلاى ستور"، فيما يقوم عملاق محركات البحث بتوسيع نطاق الحظر ليشمل المنتجات الإعلانية التى تظهر على أندرويد أيضًا.

و تدعى الشركة الصينية أن لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا لتطبيقاتها، والتى تصل إلى ما يقرب من 800 مليون مستخدم من خلال نظامها الإعلانى على نظام أندرويد، وأشار التقرير إلى أن "إزالتها من متجر Play تمثل واحدة من أكبر عمليات الحظر، إن لم تكن الأكبر، فقد وضعت Google ضد مطورى تطبيقات".