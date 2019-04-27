دُمى مطبوعة تستعرض لنا كيف سيبدو خلفي iPhone XS و iPhone XS Max

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن هواتف iPhone التي وصلت في العام الماضي جاءت بنفس تصميم iPhone X، فقد كان العديد من الأشخاص يتوقعون أن تقوم شركة آبل بتبني تصميم جديد في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. لا نعرف حقًا كيف سيبدو التصميم النهائي لهواتف iPhone الجديدة، على الرغم من أن التسريبات السابقة تعطينا بالفعل لمحة عن التصميم.
الآن بفضل القائمين على المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara، فقد تمكنوا من الحصول على دُمى مطبوعة بإستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تضيف المزيد من المصداقية للتسريبات السابقة. وكما تلاحظون في الفيديو أدناه، فهذه الدمى تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم خلفي iPhone XS و iPhone XS Max.
ووفقا للمدونة اليابانية المذكورة آنفًا، فقد تم إنشاء هذه الدمى الثلاثية الأبعاد بناءً على المخططات المسربة والتي قيل بأنها دقيقة. وكما تلاحظون، فهذه الدمى تعرض لنا خلفي iPhone XS و iPhone XS Max مع ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل تذكرنا بوحدة الكاميرا المستخدمة في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، على الرغم من أن هناك تغييرًا ملحوظًا في ترتيب الكاميرات الثلاثة والفلاش LED.
وبطبيعة الحال، نحن ننصح الجميع بالتعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ولكن من الجيد أن نرى بأن هناك على الأقل تناسقًا بين التسريبات، فمعظم التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن هذا هو التصميم الذي ستأتي به هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام، بما في ذلك الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في وقت سابق من هذا اليوم من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks، والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات.
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