انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرات دون طيار لنقل المسافرين قريباً ولمسافات طويلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 02:00 مساءً - أبرمت شركة "Kiwi.com" المتخصصة بوكالات الطيران عبر الإنترنت، شراكة مع شركة التكنولوجيا التشيكية "aero Zuri" لتطوير طائرات من دون طيار قادرة على نقل الركاب إلى مسافات طويلة.

ويأمل المطورون أن يكون النموذج الأولي قادراً على الطيران لمسافة تصل إلى 698كم، أي ما يعادل الطيران من لندن إلى ألمانيا.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، فالطائرة الجديدة ستستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودي، ممَّا يتيح لها خيارات كثيرة في أماكن الهبوط، وسيتم تشغيلها باستخدام ثمانية محركات كهربائية، ومن المتوقع أن تستوعب الطائرة الجديدة ما يصل إلى أربعة ركاب.

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تتسابق شركات تصنيع الطائرات بما في ذلك إيرباص وبوينغ لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي سيمكن أجهزة الكمبيوتر في يوم من الأيام من الطيران بمفرده، ويساعد في خفض تكاليف شركات الطيران عن طريق تقليل عدد الطاقم.

ستبلغ مساحة الطائرة 36 قدماً تقريباً وستزن 900 كغ فقط، ويجمع التصميم بين مزايا المروحيات والطائرات النفاثة.

وقال أوليفر دلوه، الرئيس التنفيذي لشركة "Kiwi.com": "يمثل مشروع Zuri اتجاهاً أرى أنه أساسي في مستقبل النقل".