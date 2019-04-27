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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكتشف انهيار أرضي غامض بالقرب من بركان بالمريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتشف ناسا عن أدلة جديدة على حدوث انهيارأرضي على سطح المريخ، فقد التقطت المركبة الفضائية للمريخ هذه المساحة بالقرب من بركان يسمى Elysium Mons.
ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، تُظهر الصور دلائل على وجود آثار صغيرة من الماء تسمى خط المنحدر بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية، حيث يبدو سطح المريخ أزرقًا وليس أحمر، والذي قد يرجع إلى الصقيع الموسمي.
ناسا
وكتبت ناسا أن هذا الانهيارالأرضى يرجع إلى مجموعة شديدة الانحدار من الأحواض التي تقطع السهول البركانية إلى الشرق، وتشتمل المنحدرات الحادة على المريخ على انهيارات أرضية نشطة.
كما وجد العلماء مؤخرًا دليلًا على وجود نظام للمياه الجوفية النشط يضخ المياه من عمق 750 مترًا حتى سطح المريخ، وهو الأمر الجيد لأن وجود الماء يجعل من المحتمل أن تكون حياة على الكوكب الأحمر.
لكن هذا الاكتشاف أيضا قد يُظهر أن كوكب المريخ يشبه الأرض في الماضي، مما يعني أن عالمنا يمكن أن يصبح قاتلاً ومُجففًا.
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