فيسبوك تحارب الإعجابات المزيفة على إنستاجرام

اتخذت شركة فيسبوك اليوم إجراءات صارمة ضد الخدمات التي تَعِد بمساعدة مستخدمي منصة إنستاجرام على شراء أعداد كبيرة من المتابعين، وقالت الشبكة الاجتماعية: إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية ضد شركة يقع مقرها في نيوزيلندا تدير إحدى خدمات شراء المتابعين.

وقالت جيسيكا روميرو Jessica Romero، المسؤولة عن التقاضي ضمن فيسبوك: “قامت الشركة وثلاثة أشخاص مستهدفين في الدعوى بتشغيل خدمة لرفع مستوى حسابات إنستاجرام من خلال دعمهم بمتابعين، ومشاهدات، وإعجابات، مزيفة”.

وأضافت “من خلال رفع الدعوى، فإننا نرسل رسالة واضحة مفادها أن هذا النوع من النشاط الاحتيالي لا يُسمح به على خدماتنا، وسنعمل على حماية سلامة منصتنا”.

وتطلب الدعوى القضائية من المحكمة منع المتهمين من الانخراط والربح من خلال بيع الإعجابات والمشاهدات والمتابعين الوهميين على إنستاجرام، وعدم انتهاك شروط الاستخدام، وإرشادات المجتمع، وعدم انتهاك قانون الغش، وغيره من قوانين كاليفورنيا في سبيل بيع إعجابات مزيفة.

ويطلق على الشركة الواقع مقرها في نيوزيلندا اسم Social Media Series Limited، وتزعم الشكوى أن الشركة والأفراد استخدموا شركات ومواقع إلكترونية مختلفة؛ لبيع خدمات تفاعل وهمية لمستخدمي إنستاجرام.

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وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي أنها علقت في وقت سابق الحسابات المرتبطة بالمدَّعَى عليهم، وحذرتهم بشكل رسمي عن طريق رسالة من أنهم ينتهكون شروط الخدمة في إنستاجرام، ومع ذلك، فإن نشاطهم مستمر.

ووصفت المسؤولة عن التقاضي – ضمن فيسبوك – الدعوى بأنها جزء من جهد مستمر لمنع النشاط الاحتيالي في مجموعة خدمات فيسبوك، والتي تشمل منصة مشاركة الصور والفيديوهات إنستاجرام.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من صدور تقرير يكشف وجود 17 خدمة لبيع المتابعين استخدمت شبكة الإعلانات الخاصة بإنستاجرام لعرض خدمات التفاعل الوهمي على مستخدمي المنصة.

يذكر أن فيسبوك قد تعرضت – إلى جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على الإنترنت – لضغوط من أجل منع الخداع والتضليل، مما دفعها إلى تكثيف جهودها لقمع السلوك غير الصحيح على منصاتها في الأشهر الأخيرة، وتخصيص موارد كبيرة لاكتشاف هذا السلوك وإيقافه.

وشمل ذلك حظر إنشاء واستخدام حسابات مزيفة، والاستعانة بتكنولوجيا التعلم الآلي؛ للعثور على النشاط غير الموثوق به، وإزالته من إنستاجرام، إلى جانب إزالة الحسابات والصفحات من فيسبوك، وإنستاجرام، في بلدان تشمل الهند، وباكستان، والفلبين، والمملكة المتحدة، ورومانيا، وإيران، وروسيا ومقدونيا، وكوسوفو.