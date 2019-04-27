تكنولوجيا: إيرادات “تويتر” تحقق أعلى رقم منذ سنوات.. والإعلانات الفرس الرابح

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أعلنت منصة تويتر Twitter عن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري 2019، حيث حققت إيرادات بقيمة 787 مليون دولارا، مقارنة بـ665 مليون دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت تويتر من تحقيق صافى دخل بقيمة 191 مليون دولارا، خلال الربع الأول، وحوالي 0.25 دولارا كعائدات لكل سهم من أسهم الشركة، بجانب قيمة الإيرادات من الإعلانات خلال الربع الأول من 2019 التي وصلت إلى حوالي 679 مليون دولارا، منها 363 مليون دولارا من الشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية و317 مليون دولارا عالميا.

يذكر أن هذه الإيرادات ثاني أعلى رقم خلال الفترة الأخيرة للشركة، وذلك عقب الربع الأخير من 2018، الذى حققت فيه تويتر 909 مليون دولارا.