تكنولوجيا: الحرب مشتعلة بسبب “نمبر وان”.. هواوي ترد على سامسونج بإيرادات 2019

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منذ فترة، اشتعلت مشادة بين شركتي هواوي Huawei وسامسونج Samsung، بسبب ادعاء الأولى أنها “نمبر وان” في سوق الهواتف الذكية، وأنها الأكثر مبيعا للهواتف الذكية بين شركات تصنيع الهواتف المنافسة، الأمر الذي استفز سامسونج Samsung وجعلها ترسل بيانا رسميا ردا على ادعاءات هواوي Huawei، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها سامسونج تصرفا كهذا.

وقالت سامسونج أنها هي من ستقود العقد القادم في صناعة وبيع الهواتف الذكية، باعتبارها الشركة المصنعة الأولى للهواتف الذكية في العالم، وأنها دائما مبتكرة في تصميماتها وابتكاراتها ومنتجاتها، وهذه كانت الجولة الأولى في الحرب بين الشركتين علي “نمبر وان”، لتأتي الجولة الثانية بعد صمت أيام.

حيث عادت شركة هواوي Huawei لأرض المعركة من جديد، من خلال بيان تضمن إيراداتها في الربع الأول من عام 2019، حيث قالت فيه أن صافي ربحها بلغ نحو 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وإنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول مقابل 39.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2018، في حين ينتظر المتابعون رد سامسونج على ذلك.