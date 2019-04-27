فيديو تخيلي جديد يستعرض لنا الهاتف Galaxy Note 10 مع تصميم جميل ومتقدم

فاطمة أيت طالب - دبي -

هذا العام، لن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy S10 فحسب، فمن المتوقع أن تقوم الشركة أيضًا بإطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في النصف الثاني من هذا العام. لا أحد يعرف التصميم الذي سيأتي به هذا الهاتف، ولكن نحن هنا مع مقطع فيديو جميل تم إعداده من قبل قناة Concept Creator يعرض لنا تصميم تخيلي للهاتف Galaxy Note 10.

في البداية، نود أن نشير إلى أن هذا الفيديو لا يعرض بأي حال من الأحوال التصميم النهائي للهاتف Galaxy Note 10. بدلاً من ذلك، فقد تم تصميم الهاتف المجسد في هذا الفيديو بناءً على التسريبات والخيال أيضًا، وبالتالي فما نراه الآن ليس حقيقيًا، على الرغم من أننا يجب أن نقول بأننا نحب ما نراه. وفي الغالب، يشير هذا التصميم التخيلي إلى أن شركة سامسونج لن تقوم بتغيير لغة التصميم الخاصة بها في الهاتف Galaxy Note 10 كثيرًا.

بإستثناء الهاتف Galaxy A80 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، فإن شركة سامسونج تحب عدم المخاطرة كثيرًا مع تصاميم هواتفها الذكية، لذلك نشك في أن يكسر الهاتف Galaxy Note 10 هذا التقليد. وتتصور قناة Concept Creator أيضًا أن الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف على غرار الهاتف Galaxy S10 5G.

وهذا يتماشى مع إشاعة سابقة أشارت إلى نفس الشيء. لقد سمعنا أيضًا شائعات تفيد بأن الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.66 إنش، وأنه قد يكون أيضًا أول هاتف ذكي من سامسونج بدون أزرار. وفي كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع تلك الشائعات بأقل قدر من الحماسة، وإذا كانت لديك بضعة دقائق، فنحن نقترح عليك مشاهدة الفيديو أعلاه، وإسمح لنا بمعرفة رأيك في حيز التعليقات أدناه.