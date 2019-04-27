شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم هاتفى فى رومانيا للإبلاغ عن حوادث الأمن الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات الرومانى أليكساندرو بيتريسكو، إنه ابتداءً من شهر مايو المقبل سيكون لدى رومانيا رقم هاتف يمكن للأفراد والشركات والمؤسسات العامة الإبلاغ عن حوادث أمن الفضاء الإلكترونى.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أنه سيكون الرقم 1911 متاحًا بدءًا من 2 مايو، لتلقى المساعدة الأولية والمشورة بشأن تشخيص المشكلة وحلها، ويطلق الرقم المركز الوطنى لحوادث الأمن الإلكترونى.

وأشار الموقع إلى أن الهجمات ضد الأمن الإلكترونى تكلف الاقتصادى العالمى خسائر 400 مليار يورو سنويا.