تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق سوارة Galaxy Fit-e الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سوارة Galaxy Fit-e الذكية على موقع سامسونج الرسمي في ألبانيا، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان قريباً عن هذا الإصدار.

قدمت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية ساعة Galaxy Watch Active بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S10، واليوم رصدت في قوائم منتجات سامسونج على موقع الرسمي في ألبانيا إصدار جديد من السوارات الذكية يعرف بسوارة Galaxy Fit-e.

ولقد أشار تقرير من Android Pit إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق سوارة Galaxy Fit-e في سوق الولايات المتحدة في 21 من مايو، على أن تنطلق بسعر 35 دولار.

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أيضاً وفقاً للصور التي ظهرت لسوارة Galaxy Fit-e في قوائم منتجات سامسونج، فإن سوارة Galaxy Fit-e ستتوفر باللون الأصفر، الأسود، وأيضاً اللون الأبيض، أيضاً من المقرر أن تعمل سوارة Galaxy Fit-e على متابعة وتعقب نشاط المستخدم على مدار اليوم.

كما يمكن لسوارة Galaxy Fit-e أن تعمل على رصد ضربات القلب، وعدد الخطوات، إلى جانب متابعة حالة المستخدم في ساعات النوم، كما تضم السوارة بطارية بقدرة 70 mAh تدعم المستخدم من6 إلى 7 أيام من العمل، كما تضم السوارة شاشة monochrome POLED بحجم 0.74 إنش، حيث يمكن أن تدعم عرض الإخطارات أو المكالمات المستلمة.

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