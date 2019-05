جهاز Sony Playstation 5 لن يصدر في الأشهر الـ 12 القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، أكدت لنا شركة Sony أنها تعمل على الجيل التالي من جهاز Playstation والذي سيحمل على الأرجح إسم Playstation 5. إذا كنت تعتقد بأن هذا يعني أن هذا الجهاز سيصدر في المستقبل القريب، فعاود التفكير مرة أخرى لأنه وفقا لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السيد Takashi Mochizuki، فإن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب.

ووفقا لتغريدة على شبكة

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console