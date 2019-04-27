جهاز Sony Playstation 5 لن يصدر في الأشهر الـ 12 القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، أكدت لنا شركة Sony أنها تعمل على الجيل التالي من جهاز Playstation والذي سيحمل على الأرجح إسم Playstation 5. إذا كنت تعتقد بأن هذا يعني أن هذا الجهاز سيصدر في المستقبل القريب، فعاود التفكير مرة أخرى لأنه وفقا لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السيد Takashi Mochizuki، فإن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب.

ووفقا لتغريدة على شبكة

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 26, 2019

Advertisements

فهو يقول بأن شركة Sony لن تقوم بإطلاق أي جهاز Playstation جديد خلال الأشهر الـ 12 القادمة. هذا يعني أن جهاز Playstation 5 لن يصل حتى شهر مايو من العام 2020 على أقرب تقدير. وهذا يتماشى إلى حد ما مع ما تنبأ به بعض المحللين في الماضي والذين إقترحوا بأن جهاز Playstation 5 لن يصل حتى العام 2021 أو حتى 2022.

وأكدت لنا شركة Sony حتى الآن أن الجيل المقبل من Playstation سيدعم رسوميات بدقة تصل إلى 8K، وسيحصل على معالج رسوميات خاص يستند على معالجات AMD Radeon Navi Series، كما أنه سيدعم تكنولوجيا Ray-Tracing. وبغض النظر عن الرسوميات، فقد ذكرت شركة Sony كذلك أن جهاز Playstation 5 سيدعم تكنولوجيا الصوت الثلاثي الأبعاد الغامرة، وسيضم ذاكرة تخزينية من نوع SSD لتسريع أوقات التحميل.

من خلال كل هذا، يبدو لنا أن جهاز Playstation 5 سيكون باهظ الثمن، وهو أمر لم تنكره شركة Sony، ولكنها ذكرت أيضًا أن السعر الرسمي للجهاز سيكون جذابًا للاعبين نظرًا للميزات المتقدمة التي سيحصلون عليها. ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول الموعد الذي ستكشف لنا فيه شركة Sony عن المزيد حول جهاز Playstation 5، ولكن معرض الترفيه السنوي E3 2019 سيُعقد في غضون بضعة أشهر، ونأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل بعد ذلك.