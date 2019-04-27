شركة Audi تؤجل إطلاق سيارتها الكهربائية الأولى بسبب النقص في البطاريات

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد، فيبدو أن تأخر الحصول على البطاريات اللازمة أجبر شركة Audi على تأخير تسليم سيارتها الكهربائية الأولى Audi E-tron. يبدو أن الشركة لم تتمكن من الحصول على عدد كافٍ من البطاريات من شركة LG Chem، وهي الشركة التي توفر هذا المكون الحيوي لسياراتها الكهربائية.

تعتبر LG Chem لاعبًا مهمًا في سوق البطاريات. هذه الشركة تورد بطاريات الليثيوم أيون لبعض من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Mercedes-Benz و Audi. ويُعتقد أن الشركة تستفيد من هذا الموقف المهيمن من خلال رفع أسعار بطاريات الليثيوم أيون المخصصة للسيارات الكهربائية.

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ذكرت صحيفة Brussels Times أن فترة إنتظار البطاريات من LG Chem إرتفعت من شهرين فقط إلى سبعة أشهر. وسيؤدي ذلك إلى خفض معدل إنتاج Audi أيضًا. التأخير الإضافي سيعرقل خطط Audi لإطلاق آلاف الوحدات الإضافية من سيارتها الكهربائية Audi E-tron.

ذكرت صحيفة Brussels Times كذلك أن شركة Audi ستصنع 45 آلف وحدة فقط من سيارة Audi E-tron الكهربائية هذا العام، أي أقل بنحو 10 آلاف وحدة من العدد المخطط إنتاجه في الأصل. ويزعم التقرير أيضًا أنه تم تأجيل إطلاق السيارة الكهربائية الثانية في تشكيلة Audi E-tron إلى العام المقبل بسبب مشكلة النقص في البطاريات هذه.