Nintendo تؤكد أنها لن تقوم بإطلاق جهاز Nintendo Switch جديد في معرض E3 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض التقارير التي صدرت مؤخرًا عن إقتراب شركة Nintendo من إطلاق طراز جديد من جهاز Nintendo Switch. تحدثت التقارير على وجه التحديد عن طراز صغير الحجم ورخيص في نفس الوقت من جهاز Nintendo Switch. حتى لو كانت لدى شركة Nintendo خطط لإطلاق مثل هذا الجهاز، فهي أكدت لنا الآن أنها لن تقوم بالكشف عن أي جهاز Nintendo Switch جديد في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019 المقبل.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء بلومبورج يقول أن شركة Nintendo نفت أن تكون تخطط لإطلاق جهاز Nintendo Switch جديد في معرض الترفيه السنوي E3 2019 المقرر عقده في شهر يونيو المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Nintendo، السيد Shuntaro Kurukawa : ” كقاعدة عامة، نحن نعمل دائمًا على أجهزة جديدة وسنعلن عنها عندما نكون قادرين على بيعها “. وقد أدلى السيد Shuntaro Kurukawa بهذه التصريحات في الحدث الذي كشفت فيه الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام.

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وأضاف السيد Shuntaro Kurukawa : ” ليس لدينا أي خطط للإعلان عن جهاز جديد في معرض E3 2019 في شهر يونيو المقبل “. ومع ذلك، في حين أن هذه التصريحات تخمد شرارة الشائعات التي ذكرت بأننا سنرى جهاز Nintendo Switch جديد في معرض E3 2019 المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، فهي ليست كافية لإخماد شرارة الشائعات التي ذكرت بأن شركة Nintendo تعمل على طرازات جديدة من جهاز Nintendo Switch.

وفي حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة Nintendo بإطلاق طرازين جديدين من جهاز Nintendo Switch هذا العام، وواحد منهما سيكون صغير الحجم ورخيصًا أيضًا مع العلم بأنه لن يضم أيادي تحكم Joy-Con قابلة للفصل، وهذا ما دفع العديد من الأشخاص لوصفه بخليفة جهاز Nintendo 3DS.