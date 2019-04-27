شركة OnePlus تشوق لقدوم الهاتف OnePlus 7 Pro مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد بدأت شركة OnePlus الآن بالفعل حملتها الترويجية للهاتف.

ضمن الهاشتاج #OnePlus7Series، قامت الشركة الصينية بنشر مقطع فيديو تلمح من خلاله وبشكل واضح إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية، ولكن من غير المرجح أن تشق هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية طريقها إلى الهاتف OnePlus 7، على الأقل وفقا للتسريبات والشائعات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية. وتم إرفاق هذا الفيديو التشويقي الذي تم نشره على شبكة إنستاجرام بالعبارة التالية : ” الأجراس والصفارات تثير الضجيج. نحن نصنع الهواتف “.

ومن المتوقع أن تتألف الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro من كاميرا مقربة وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا أساسية ستضم في الغالب مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. وبالعودة إلى الكاميرا المقربة، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 توفر تقريب بصري يصل إلى 3 أضعاف. لا نعرف البعد البؤري حاليًا، ولكن يجب أن يبلغ طوله حوالي 80 ملمتر. أما بخصوص الكاميرا الواسعة الزاوية، فهي ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 مع العلم بأنها ستمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 العادي، فهو سيضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 48 ميغابكسل والأخرى بدقة 24 ميغابكسل. وبالنظر إلى دقتها، فنحن نعتقد بأن الكاميرا الثانية ستكون واسعة الزاوية.