صور حاسوبية عالية الجودة تستعرض لنا كيف سيبدو التصميم النهائي للجيل المقبل من iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، لا أحد يعرف حقًا شكل هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. كانت شركة آبل تستخدم في الغالب نفس التصميم على مدار العامين الماضيين، ولكن الصور الحاسوبية التي تم نشرها حديثًا تشير إلى أن هواتف iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام ستحصل على بعض التغييرات على مستوى التصميم، ولكنها لن تكون تغييرات جذرية للغاية. الآن بفضل سلسلة من الصور الحاسوبية الجديدة التي تم نشرها من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع Cashkaro، فقد أصبحت لدينا فكرة عما يمكن أن نتوقعه.

في الوهلة الأولى، ستلاحظ أن الجيل المقبل من iPhone لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن الجيل الحالي. سيكون التغيير الأكثر وضوحًا على مستوى التصميم في الواجهة الخلفية من الهاتف، وبالضبط حيث توجد الكاميرا، فهذه الصور ” تؤكد ” قدوم الجيل المقبل من iPhone مع ثلاث كاميرات في الخلف. ومع ذلك، تظهر التجسيدات أيضًا أن شركة آبل قد تزود الجيل المقبل من iPhone بتصميم زجاجي جديد في الخلف، وأنه بإمكانها أيضًا إعادة تصميم زر كتم الصوت.

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في الوقت الراهن، يمكن تفعيل أو كتم الصوت بإستخدام الزر الخاص على هواتف iPhone عن طريق قلبه إلى الأعلى أو الأسفل أثناء حمل الهاتف. ومع ذلك، إستنادًا إلى هذه التجسيدات، فيبدو أن شركة آبل قد تقوم بتغيير ذلك من خلال السماح بتفعيل وكتم الصوت عن طريق قلب الزر إلى الأعلى أو الأسفل. وفي حالة إذا حدث ذلك بالفعل، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الزر على تصميم جديد كليًا لأن إتجاه كتم الصوت لم يتغير كثيرًا منذ الكشف عن iPhone لأول مرة.

بصرف النظر عن ذلك، لا تبدو هواتف iPhone الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام مختلفة من حيث التصميم عن طرازات العام الماضي. هذا ليس شيئًا سيئًا، على الرغم من أنه ليس مثيرًا للحماسة نوعا ما، ولكن إلى حين الحصول على معلومات رسمية، فمن الأفضل التعامل مع كل ما يتم تداوله حاليًا بأقل قدر من الحماسة.