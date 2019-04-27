شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحقق 59.7 مليار دولار إيرادات خلال الربع المالى الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الأول من 2019، والذى يشمل الفترة التى تبدأ من يناير وتنتهى فى مارس، حيث كشفت أمازون أنها حققت أرباح قياسية بالرغم من بطء النمو.
ووفقا لما جاء فى المدونة الرسمية لأمازون، فقد حققت الشركة مبيعات تصل إلى 59.7 مليار دولار، وذلك بزيادة تصل إلى 17% عن نفس الفترة من العام الماضى، والذى حققت خلال 51 مليار دولار، كذلك فقد تمكنت الشركة من تحقيق دخل تشغيلى بقيمة 4.4 مليار دولار مقارنة مع 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.
وأشار التقرير أن صافى دخل الشركة وصل إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع المالى الأول من 2019، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار، من نفس الفترة خلال 2018، أى ما يمثل أكثر من ضعف قيمة صافى الدخل، فيما أشار التقرير إلى أن إيرادات الربع المالى لهذا العام ساعدت الشركة فى رفع قيمة السيولة التشغيلية إلى 34.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 89% خلال 12 شهر فقط.
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