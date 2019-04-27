شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدفع بالكريدت كارد الآن يحتاج لبصمة الأصبع بدلا من رقم Pin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم الآن تجربة البطاقات التي تمكن الأشخاص من التأكيد على الدفع باستخدام بصمات أصابعهم بدلا من الحاجة إلى إدخال رقم PIN، وذلك لأول مرة فى بريطانيا.



البصمة الجديدة

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، يمكن لبطاقات مسح البصمات التأكيد على المدفوعات من 30 جنيهًا إسترلينيًا، الحد الحالي لبطاقة الاتصال دون الحاجة إلى إدخال رمز PIN.

كما أن البطاقات لديها أيضًا وظيفة تلامس يمكن استخدامها بشكل طبيعي في أجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد والخدمات المصرفية الرقمية، وتعمل مع محطات الاتصال الحالية Chip and Pin، مما يعني أن المتاجر ستكون قادرة على قبول المدفوعات دون تحديث تكنولوجيتها.

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البصمة

وحاليا لاستخدام البطاقة، يتم تسجيل بصمة الإصبع عليها، والتي يمكن إجراؤها في منزل العميل دون الحاجة للتنقل لأى مكان، وقد تساعد هذه التقنية الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تذكر الرموز والأرقام.