شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصورة للنجوم.. جدة تكسب مسابقة "ناسا" من حديقتها الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت هاوية النجوم والفلك الكبيرة فى السن، أنها مصورة نجوم حقيقية من خلال الفوز في مسابقة ناسا بصورة مأخوذة من حديقتها الخلفية، حيث تحولت من الجدة للفائزة.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو البريطانى"، أكدت أخصائية علم المحيطات جين دين، الجدة التى تبلغ 60 عامًا، أنها بهذه الصورة المذهلة لسديم روزيت، الفائزة بمسابقة صورة الفلك بناسا، حيث قدمتها على موقع وكالة الفضاء على الإنترنت، وتم اختيار صورتها التى كانت لسديم على بعد 5000 سنة ضوئية من الأرض.



الصورة الفائزة

وتم التقاط صورتها على مدى خمس ليال في دورة النجوم باستخدام 12 ساعة من التعرض، وقالت السيدة دين، التي بدأ اهتمامها بعلم الفلك عندما كانت طفلة كهاوية ، إن التقاط الصورة لها هو شرف عظيم وكانت مفاجأة رائعة.

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وقالت وهي تصف السديم، "غالبًا ما يعتقد الناس أن المسافة بين النجوم فارغة. في الواقع ، هناك غيوم كبيرة كثيفة للغاية من المواد التي تشمل الغاز مثل الهيدروجين والغبار بين النجوم، وتسمى هذه المناطق بالغيوم الجزيئية العملاقة وهي مهمة جدًا لأنها مهد النجوم الجديدة التي تؤدي إلى إنشاء أنظمة شمسية بكواكب وأقمار وإمكانية للحياة".



الجدة مع الصورة

وقالت دين، "يمكن أن تكون الصورة من أي مصدر مثل مرصد الأبحاث أو تلسكوب هابل الفضائي أو عالم فلك هاوي".