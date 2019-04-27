شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أربعة من أصل خمس شركات تبيع الهواتف الذكية بسعر أقل من تكلفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لشركة "سايبر ميديا​ريسيرش" للأبحاث السوقية، أن أربعة من بين خمس ماركات للهواتف الذكية تبيع أجهزتها بسعر أقل من متوسط سعر تكلفة الهواتف الذكية فى الهند.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن البحث الذى يحمل اسم "CMR India Mobile Pricing Index 2018”، قال إنه فى سوق الهواتف الذكية شديد التنافس، أصبح المستهلكين أكثر طلبًا من ذى قبل ويسعون أكثر إلى هواتفهم الذكية أكثر من ذى قبل، وسواء كان ذلك هو أحدث المواصفات أو التجارب العامة، يسعى المستهلكين إلى الأفضل ويقودون دورات ترقية الهاتف الذكى، والتى بدورها تساهم فى زيادة متوسط قيمة المبيعات لـلهواتف الذكية.

وقالت "ناريندر كومار" كبيرة المحللين بـ CMR فى بيان "شهد عام 2018 نمو فى مبيعات الهواتف الذكية بسبب التحديث إلى حد كبير، ولعل غالبية شحنات الهواتف الذكية الحالية هى فى الأساس ترقيات مدفوعة من قبل المستهلكين الذين يبحثون عن المزيد من هواتفهم الذكية، وقد ساهم المستخدمين الهنود والصينيين أكثر من غيرهم فى زيادة متوسط​قيمة المبيعات، فى حين أن كل ثلاث علامات تجارية من أصل خمسة من فئات المتوسطة كانت علامات تجارية عالمية، كذلك "يمكن أن يعزى الانخفاض فى نسبة متوسط ​​قيمة المبيعات إلى زيادة توحيد السوق، حيث كان هناك انخفاض بنحو 10 فى المائة فى عدد العلامات التجارية العاملة فى مساحة الهواتف الذكية 4G، ومع مشاركة أفضل 10 شركات بين 80 و 85 فى المائة من السوق ، هناك منافسة شديدة بالنسبة لبقية العلامات التجارية ".