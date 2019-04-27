شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعلن الحرب على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن الولايات المتحدة أضافت ثالث أكبر منصة للتجارة الإلكترونية فى الصين إلى قائمتها الخاصة بـ "الأسواق سيئة السمعة"، نتيجة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وأبقت الصين على قائمة أولوياتها المتعلقة بمخاوف القرصنة والتزوير، عقب قيام مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة USTR بوضع موقع التجارة الإلكترونية Pinduoduo، المصنف فى المرتبة الثالثة من حيث عدد المستخدمين، على قائمته السوداء للأسواق التجارية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم حظر الموقع بحجة أنه فشل فى كبح بيع المنتجات المقلدة، فيما تأتى مراجعة USTR السنوية لحماية الشركاء التجاريين لحقوق الملكية الفكرية ضمن ما يسمى بـ "الأسواق سيئة السمعة"، وذلك فى الوقت الذى تجرى فيه الولايات المتحدة والصين مفاوضات لإنهاء معارك التعريفة الجمركية.

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وكشف مكتب USTR فى تقريره أن موقع التجارة الإلكترونية Pinduoduo يجذب المتسوقين المهتمين بالأسعار المنخفضة، رغم أنهم يدركون انتشار المنتجات المقلدة عليه.

من جهتها ردت متحدثة باسم موقع "بيندوودو"، موضحة أن البضائع المقلدة بأنها مشكلة على مستوى الصناعة، قائلة: إن الموقع سيعمل مع الجمعيات التجارية، وأصحاب حقوق العلامات التجارية، والمنظمين، للمساعدة فى تنظيف الموقع.