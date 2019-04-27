شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيحكيلك "حواديت".. تعرف على آخر مميزات مساعد جوجل Google Assistant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل وفرت ميزة جديدة لمساعدها الشخصى Google Assistant على أجهزة Android وiOS، حيث يتيح الآن قراءة القصص باللغة الإنجليزية للأشخاص فى الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتتنوع القصص المتاحة إذ توجد قصص مثل "بلايز والشاحنات العملاقة"، إلى قصص أكثر كلاسيكية قبل النوم مثل Sleeping Beauty وLittle Red Riding Hood، إذ أن غالبية القصص المتاحة باللغة الإنجليزية، وهذا بالإضافة إلى ميزات قصصية أخرى مثل "القراءة الطويلة"، التى تلعب المؤثرات الصوتية تلقائيًا أثناء قراءتك من عدد من كتب ديزنى ليتل غولدز، حسبما ذكرت صحيفة تشكرونش.

لكن حتى الآن فلا يزال اختيار الكتب المدعومة محدودًا، إذ لا توجد الكثير من القصص متاحة، لكن ربما ستضيف جوجل مزيد من الكتب للمستخدمين خلال الفترة المقبلة، فيما تأتى هذه الميزة قبل الاحتفال باليوم العالمى لقراءة القصة، والذى يوافق 27 أبريل من كل عام.