شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوت ضد الكسر عند سقوطه من هيلكوبتر على بعد 183مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر عدد من مهندسى جامعة بيركلي، روبوت "اسفنجي" لا ينكسر عند سقوطه من ارتفاع 600 قدم أى 183 مترًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الروبوتات على شكل كرة القدم وتتكون من شبكة ثلاثية الأبعاد من قضبان قابل للانقباض يتيح لهم تغيير شكلهم والتنقل على الأرض، ويمكن لفرق الطوارئ نشر أسراب من الروبوتات في مناطق الحرب أو الزلازل، مما يتيح لهم معرفة الموقف الحالى بناءً على البيانات التي ترسلها الروبوتات.

ويمكن إسقاط الأجهزة المحمولة من الجو عبر الطائرات بدون طيار أو الطائرات الأخرى، أو بواسطة المركبات فى بيئات لا يمكن للبشر الوصول إليها.



إسقاط روبوت

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كما أن هذه الروبوتات مصممة للحالات التي توجد فيها مخاوف كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة، وتوفر المستشعرات معلومات سريعة وحيوية حول مدى أمان دخول الإنسان إلى موقع معين يُعتقد أنه خطير.

وتعمل هذه الروبوتات مع القدرة على جمع المعلومات البصرية والسمعية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وكذلك استخدام GPS، يمكنهم اكتشاف الغازات السامة والمخاطر البيولوجية.



روبوت

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي أليس أجوجينو، "تصميم روبوتات الاستشعار المحمولة القابلة للنشر بسرعة لدينا لإنقاذ الأرواح وتقليل التكاليف والمخاطر وزيادة فعالية الاستجابة للطوارئ".