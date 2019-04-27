حجبت الرؤية.. رياح تصل حد العاصفة تضرب الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:
شهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، رياحًا قوية محملة بالأتربة، تصل حد العواصف في بعض المناطق، أدت لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق وتسببت في زحف الرمال على الطرق الأسفلتية.
ورفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والوحدات المحلية ومرفق الكهرباء، الاستعداد إلى الدرجة القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.
كما شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم...
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