الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر: أمطار على بعض المناطق رغم ارتفاع الحرارة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، السبت، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لأول موجة حارة تستمر حتى الإثنين المقبل، كما كشفت عن حالة الطقس خلال أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، أيضا قدمت نصائح هامة للمواطنين.

وقالت الهيئة في بيان لها: "من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الأربعاء، لموجة حارة تستمر حتى الاثنين 29 أبريل الجارى، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات".

وأضافت: "من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر".

وأكدت الأرصاد أنه بصفة عامة، الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل، خلال عيد القيامة المجيدة وشم النسيم.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية

- محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية

- محافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية

- محافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

شبين الكوم 16 31

طنطا 15 31

دمنهور 14 29

الإسكندرية 16 27

بلطيم 15 24

مطروح 14 26

السلوم 17 33

سيوة 18 38

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

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الزقازيق 15 31

الإسماعيلية 15 31

السويس 16 30

العريش 12 26

رفح 13 25

رأس سدر 24 34

نخل 11 32

نويبع 21 30

طابا 16 29

كاترين 10 25

الطور 20 27

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 32

مرسى علم 25 32

الفيوم 17 33

بني سويف 17 33

المنيا 17 35

أسيوط 16 35

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 20 37

أسوان 22 37

أبو سمبل 21 36

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 30

حلايب 23 28

راس حدربة 22 28