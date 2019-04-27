شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق موقع ويب جديد مخصص للإبلاغ عن التحرش فى مكان العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للتغلب على أزمات التحرش داخل الشركة، كشفت شركة جوجل عن موقع ويب مخصص لتسهيل إبلاغ الموظفين عن المضايقات التى يتعرضون لها فى أماكن العمل، فيما قالت "ميلونى باركر"، المديرة العالمية للتنوع والإنصاف والإدماج، فى مدونة نشر يوم الخميس: "لقد قمنا بتبسيط وتوضيح الطريقة التى يمكن بها للموظفين إثارة المخاوف من خلال الجمع بين قنوات متعددة فى موقع مخصص جديد".

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد قالت جوجل أنها تعمل أيضا على موقع ويب مشابه لقوتها العاملة المؤقتة التى ستكتمل بحلول يونيو، وكان ما يقرب من 20 ألف موظف من موظفى جوجل قد قاموا بالخروج فى نوفمبر الماضى ضد التحرش فى مكان العمل على مستوى العالم، فيما أعلن الرئيس التنفيذى ساندر بيتشاى فى وقت لاحق أن الشركة ستنهى التحكيم القسرى بسبب التحرش الجنسى والاعتداء، مما يسمح للعمال بأخذ الأمر إلى المحكمة.

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وقال جوجل أنه نشر داخليا "تقرير التحقيقات"، وهو الملخص السنوى الخامس للتحقيقات المتعلقة بسوء السلوك المتعلق بالموظفين، بما فى ذلك التمييز والمضايقة والانتقام، وقالت "باركر": "بعد فترة تجريبية مدتها أربعة أشهر، نقوم بتوسيع" برنامج دعم الأشخاص "الخاص بنا حتى يتمكن موظفى جوجل من إحضار زميل للتحقيقات المتعلقة بالتحرش والتمييز".

وأضافت جوجل انها تشارك أيضًا سياسات مكان العمل بشكل عام - بما فى ذلك السياسات المتعلقة بالتحرش والتمييز والانتقام ومعايير السلوك وسلوك مكان العمل، وأضافت باركر: "نريد من كل العاملين فى جوجل السير فى مكان عمل ملىء بالكرامة والاحترام".