كاسبرسكي لاب تدعو إلى المشاركة في مؤتمر الأمن الإلكتروني…

وجهت شركة كاسبرسكي لاب دعوة إلى خبراء الأمن الإلكتروني الصناعي في العالم؛ لتقديم أوراق عمل بحثية لعرضها على منبر مؤتمر الأمن الإلكتروني الصناعي، المقرر انعقاده في سبتمبر 2019.

وسيكون بإمكان خبراء الأمن الإلكتروني الصناعي من جميع أنحاء العالم تقديم نتائج أبحاثهم بشأن أمن التقنيات التشغيلية إلى القائمين على المؤتمر، ليحظوا بفرصة عرضها أمام المندوبين المشاركين فيه.

وتمثل الحماية الإلكترونية لأنظمة التشغيل الصناعية هاجسًا مهمًا للشركات، والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وقد وجد تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات (77 في المئة) ترجح إمكانية أن تُستهدف شبكات الرقابة الصناعية التابعة لها بهجوم إلكتروني.

ويعد “مؤتمر كاسبرسكي للأمن الإلكتروني الصناعي” منبراً لمناقشة أحدث توجهات الأمن الإلكتروني والتهديدات، وذلك بهدف مساعدة المسؤولين عن شبكات الرقابة الصناعية، وخبراء الأمن في العالم، على إيجاد أفضل الطرق للتعامل مع هذا الشاغل المثير للقلق.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة التي بين 18، و 20 سبتمبر في مدينة سوتشي بروسيا، حيث سيجتمع تحت مظلته المئات من المختصين، والخبراء في أمن التقنيات التشغيلية، ومسؤولي الأمن الإلكتروني، ومهندسي أنظمة الرقابة والتحكم الصناعي، والمهنيين المختصين بالبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن محللين، ومندوبين من وسائل الإعلام.

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ودعت كاسبرسكي لاب خبراء القطاع إلى المشاركة في هذا الحدث المهم، وتقديم أبحاثهم الأمنية حول التقنيات التشغيلية، أو حالات الاستجابة للحوادث، أو الأساليب المبتكرة الخاصة بمواجهة مخاطر الإنترنت المتربصة بالقطاعات الصناعية.

ويستمر قبول الأوراق البحثية حتى الأول من شهر يونيو المقبل، علمًا أن استمارة الطلب متاحة على موقع المؤتمر على الويب.

وستُغطّى نفقات الرحلة إلى المؤتمر لمن يقع عليهم اختيار اللجنة المنظِّمة لعرض أوراقهم أمام المؤتمر.

وكان مؤتمر كاسبرسكي للأمن الإلكتروني الصناعي في دورته للعام الماضي 2018 قد جمع 250 مشاركاً من 20 بلداً، بجانب 40 متحدثاً، بينهم خبراء في القطاعات الصناعية، وقادة كيانات صناعية بارزة، مثل مارتي إدواردز Marty Edwards من “الجمعية العالمية للأتمتة ISA”، وإدوارد مارسال Edward Marszal من “كينيكسيس Kenexis”، وباتريك ميلر Patrick Miller من “آرتشر العالمية Archer”، وميغيل غارسيا ميننديز Miguel Garcia-Menendez من iTTi.