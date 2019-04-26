شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واحد من كل 6 بريطانيين يعتقدون أن عمليات الهبوط على سطح القمر مفتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنعت ناسا التاريخ بعد هبوطها فى أول مهمة مأهولة على الإطلاق على سطح القمر فى عام 1969، ومع ذلك مازال الكثيرين لا يصدقون العرض الذى تم على القمر، ويقولون إنه مجرد حدث تم تنظيمه، فيما يقولون آخرين إنه مزيف وغير حقيقى بالمرة.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، فى حين أن مهمة أبولو 11 كان يشاهدها الجميع بفارغ الصبر فى جميع أنحاء العالم، يبدو أن عددًا كبيرًا يعتقدون أنها نظمت بالفعل.

وكشفت دراسة استقصائية جديدة أن 16% من البريطانيين يعتقدون أن هبوط القمر المصور قد تم افتعاله، وسأل الاستطلاع الذى أجراه 2039 من البالغين فى المملكة المتحدة عن معتقداتهم فى نظريات الهبوط على القمر المختلفة.

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وكشفت النتائج أن 12% من البريطانيين يعتقدون أن هبوط القمر قد نظم على الأرجح، بينما يعتقد 4% أنه "بالتأكيد" كان مزيفًا.

ومن المثير للاهتمام أن كبار السن الذين شملهم الاستطلاع كانوا أقل عرضة للاعتقاد بأن عملية الهبوط على سطح القمر نظمت من الشباب.

وكشف المسح أيضًا أن واحداً من كل أربعة بريطانيين يعتقدون أن تهديد تغير المناخ مبالغ فيه، بينما يعتقد واحد من كل خمسة أن اللقاحات لها آثار ضارة لم يتم الكشف عنها بالكامل.