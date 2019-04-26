الهاتف ZTE Axon 10 Pro سيصبح متاحًا للشراء إبتداء من 7 مايو

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهرين من الإعلان الرسمي عنه، شق الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G طريقه أخيرًا إلى متجر JD.com الصيني، والذي بدأ بقبول الحجوزات المسبقة على الهاتف. ونحن نعلم بالفعل مواصفاته التقنية الرئيسية ومدى قوة أدائه في منصة إختبارات الأداء AnTuTu بفضل المعالج Snapdragon 855 ونظام الملفات F2FS.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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المعلومات المدرجة في المتجر الصيني تقول بأنه سيتم البدء ببيع الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G بشكل رسمي في اليوم 7 مايو، ولكن من دون الكشف عن السعر. ومع ذلك، فقد تأكد أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا للشراء بثلاث خيارات تشمل 6GB/128GB و 8GB/256GB و 12GB/256GB، واللون الوحيد الذي يظهر في المتجر هو اللون الأزرق.