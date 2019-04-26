انت الان تتابع تفاصيل خبر ابتكار جهاز يحول الأفكار إلى جمل! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 09:49 مساءً - يعمل العلماء على ابتكار جهاز جديد يسمى واجهة "الدماغ - الكمبيوتر"، يقوم بترميز نشاط الدماغ لمعرفة ما يحاول شخص ما قوله، ويستخدم هذه البيانات لتجميع جمل كاملة مسموعة.

الجهاز لا زال تحت التجارب والتطوير وهو في مراحله الأولى، وهو أول جهاز يعد جملة كاملة بطريقة تكون مفهومة لشخص آخر، وفقاً لـما نشره الموقع العلمي الأمريكي الشهير "ساينتفيك أمريكان"، أمس الخميس.

يعطي الجهاز بصيصاً من الأمل للأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على التواصل من السكتات الدماغية أو غيرها من الظروف.

وجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا، الذين كانوا خلف ابتكار الجهاز، أن محاولة ترجمة سلوك الدماغ مباشرة إلى خطاب مسموع كانت معقدة للغاية.

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وبدلاً من ذلك استخدموا الذكاء الاصطناعي لربط الإشارات التي يرسلها الدماغ إلى المساحات الصوتية للمشاركين، والتي تتوافق مع مفردات محددة، وفي النهاية محاكاة سلوك المسالك الصوتية لتوليد كلمات واقعية.

في الاختبار التجريبي كان الجهاز قادراً على تجميع الكلام في حين كان الناس يتحدثون بصمت عن الكلمات.

وقال مارك سلوتزني، من جامعة نورث: "بالنسبة للشخص الذي يمرض ولا يمكنه التواصل على الإطلاق، ستكون بعض الأخطاء الطفيفة مقبولة".

وأضاف:"من الواضح أنك تريد أن تكون قادراً على قول أي كلمة تريدها، ولكن سيكون أفضل بكثير من الاضطرار إلى كتابة الكلمات حرفاً واحداً في كل مرة".