تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا .. نيويورك تحقق مع فيس بوك..وتسلا تخسر 702 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث فى عالم التكنولوجيا، بداية من تطوير جهاز جديد يمكنه كشف تناول المخدرات والكحوليات عبر "النفس"، إضافة إلى تعرض فيس بوك للمحاكمة في ولاية نيويورك بسبب فضائح الخصوصية، وغيرها العديد من الأحداث، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: جهاز جديد يكشف عن تناولك للكحول أو الماريجونا فقط بالنفس نيويورك تحقق مع فيس بوك بعد فضيحة تخزين البريد الإلكترونى غير المصرح به تسلا تعانى خسارة 702 مليون دولار فى الربع الأخير اكتشاف "كابوريا" غريبة بعيون تشبه حرف الـ"O" Advertisements الـ CIA تطلق حساب "إنستجرام” خاص بها مع صورة غامضة "I spy" NewsGuard أداة جديدة لاكتشاف الأخبار المزيفة بمواقع الويب فى بريطانيا

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