Xiaomi تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي مع قطع معكوس في الأعلى !

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد القُطوع من أكثر الميزات الجمالية التي تم الحديث عنها على مدار العامين الماضيين والتي بدأت العديد من الشركات المصنعة بتبنيها في هواتفها الذكية منذ أن قامت شركة Essential بذلك مع الهاتف Essential PH-1. سواء أكنت تحبها أم لا، فنحن نضمن لك أن تصميم Xiaomi المجسد في براءة إختراع جديدة تم تسجيلها مؤخرًا سيجعلك تشعر بذلك.

ظهرت رسومات لتصميم جديد لهاتف ذكي في براءة إختراع تم تقديمها مؤخرًا من قبل شركة Xiaomi، وتظهر براءة الإختراع هذه العديد من النسخ لهاتف ذكي مزود بقطع يتخطى حرفيًا الحافة العلوية للهاتف.

تظهر هذه الرسوم في الغالب كاميرا مزدوجة في القطع المعكوس. هناك أيضًا سماعة الأذن المناسبة للمكالمات الهاتفية. الواجهة الخلفية لهذا القطع فارغة، ونحن نعتقد بأنها فرصة ضائعة لوضع العلامة التجارية للشركة أو فلاش LED خاص بالكاميرا الخلفية. إذا كانت الشركة تريد الإستفادة الكاملة من هذا التصميم، فينبغي عليها وضع شيئًا على كلا الجانبين.

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ومع ذلك، فنحن لا نعتقد في نهاية المطاف أن شركة Xiaomi ستحقق نجاحًا كبيرًا مع مثل هذا التصميم. ومع ذلك، هذه لا تزال مجرد براءة إختراع، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك ما يؤكد بأن شركة Xiaomi ستقوم بتطبيق هذا التصميم على هاتف ذكي فعلي. وفي الوقت الراهن، يبدو هاتف ZTE المزود بقطعين على مستوى الشاشة أكثر جاذبية من هذا التصميم الذي سجلته شركة Xiaomi كبراءة إختراع.