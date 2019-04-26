شركة LG ستتوقف عن تصنيع هواتفها الذكية في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتزم شركة LG التوقف عن تصنيع الهواتف الذكية في مصنعها المتواجد في كوريا الجنوبية، على الأقل وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز. ويذكر التقرير كذلك أن شركة LG ستقوم بنقل عملية التصنيع إلى مصانعها في فيتنام.

وتأتي هذه المعلومات في الأصل من مصدر لم يتم الكشف عن إسمه تحدث إلى وكالة الأنباء Yonhap News Agency، وأخبرها أن هذه الخطوة تهدف لمساعدة شركة LG على تقليل تكلفة التصنيع وإعادة قسم الهواتف الذكية في الشركة إلى السكة الصحيحة بعدما ظل ينزف المال طيلة السنوات القليلة الماضية.

في الواقع، هذه المعلومات لا تبدو مفاجئة. الهواتف الذكية التابعة لشركة LG تتلقى إستجابة فاترة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة بحيث ظلت الشركات الصينية تأكل من الحصة السوقية للشركة الكورية الجنوبية على مدى السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي لم تنجح فيه الشركة في إحداث ثورة في السوق. والهاتف LG G8 ThinQ الأحدث من الشركة يعتبر واحدًا من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة الأقل إثارة للإعجاب على الرغم من كفاءته التقنية.

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لا يبدو أن شركة LG ستغادر سوق الهواتف الذكية تمامًا في أي وقت قريب، ولكنها قد تختار الخروج من بعض الأسواق في المستقبل المنظور.