شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متخليش هاشتاج يضايقك.. فى 9 خطوات كيف يمكنك التخلص من أى "ترند" مزعج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت تزعجك بعض "الهاشتجات" خاصة مع عرض فيلم المنتقمون: نهاية اللعبة، وكتابة الكثيرين لأحداث الفيلم بهاشتاج #AvengersEndgame الذى انتشر بشدة حتى أنه أصبح مزعجا لمن يريد أن يعرف نهاية السلسلة بنفسه من خلال مشاهدتها، وليس من خلال الكتابة على الهاشتاج، فيمكنك الآن منع ظهورها سواء فى الإشعارات أو الصفحة الخاصة بك.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فإن إعادة الهاشتاج بشكل مستمر يجعل الأمر أسوأ إذا كنت تريد تجنب المفسدين، لذلك يمكنك كتم وتوقيف الهاشتاج أو الكلمات الرئيسية بكل بساطة، وذلك من خلال خطوات:

- اضغط فوق صورة ملفك الشخصى

- انتقل إلى الإعدادات والخصوصية

- اضغط فوق كلمات تم تجاهلها فى القائمة اليمنى

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- اضغط فوق "إضافة"

- ادخل الكلمة أو التصنيف الذى تريد كتمه

- اختر خط الزمن لكتم الكلمة أو العبارة من خطك الزمنى

- حدد الإشعارات إذا كنت تريد أيضًا كتمها من الإشعارات

- اختر من تريد كتمه وإلى متى

- اضغط فوق "إضافة"، وهكذا تم حل مشكلتك