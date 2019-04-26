iPhone XR هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الربع الثاني من هذا العام بالولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة CIRP المتخصصة في بحوث السوق أن iPhone XR لا يزال يتفوق على جميع الهواتف الذكية المتاحة في السوق الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام. وعلى الرغم من نجاح iPhone XR، يقول التقرير أن الوضع لا يبدو إيجابيا بالكامل. السعر المنخفض نسبيًا للهاتف iPhone XR سيخفض متوسط سعر البيع إلى 800 دولار أمريكي إذا إستمر هذا الإتجاه.

خلال الربع السابق، عززت الطرازات المزودة بالذاكرة التخزينية الكبيرة من متوسط سعر البيع. للمقارنة، شكلت الطرازات المزودة بالذاكرة التخزينية الكبيرة في الربع الأول من العام الماضي 33 في المئة من إجمالي المبيعات بينما شهد الربع الأول من العام 2019 زيادة بنسبة 38 في المئة. في هذه الحالة، قد يتجاوز متوسط سعر البيع حاجز 800 دولار أمريكي.

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يبدو أن الإيرادات من الخدمات ثابتة تمامًا. إختار ما يقرب من نصف مشتري iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية خدمات iCloud المدفوعة، وحوالي 21 في المئة يدفعون مقابل Apple Music، في حين يستخدم 13 في المئة الخدمة الموسيقية القديمة iTunes. ومع ذلك، خدمة AppleCare، لا تحظى بهذا القدر من الشعبية.