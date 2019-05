إشاعة جديدة تقترح قدوم دعم الماوس للوحيات iPad Pro مع نظام iOS 13

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت شركة آبل بإطلاق جهاز iPad Pro مع لوحة المفاتيح المنفصلة الخاصة به، بدأ الأمر حقًا كما لو أن شركة آبل تحاول أن تقول للجميع أنه يمكن إستخدام هذا الجهاز اللوحي كحاسوب محمول. الآن يبدو أننا قد نرى قريبًا جهاز iPad Pro يتحول إلى حاسوب محمول مزيف نوعًا ما.

أثناء جلسة بودكاست، كان هناك بعض النقاش حول نظام iOS 13 القادم من شركة آبل في وقت لاحق من هذا العام. ووفقا للمحرر Federico Viticci من موقع MacStories الذي كان أيضًا جزءًا من جلسة البودكاست هذه، فقد كشف أنه خلال ” محادثاته مع الآخرين “، سمع منهم بأنه سيتم دعم الماوس في لوحيات iPad Pro مع نظام iOS 13.

تدعم لوحيات iPad Pro بالفعل لوحات المفاتيح مثل Smart Keyboard أو لوحات المفاتيح الأخرى اللاسلكية التي تدعم البلوتوث، فضلا عن لوحات المفاتيح الأخرى السلكية عبر منفذ USB Type-C. الآن مع دعم الماوس، يمكنك الحصول على تجربة تشبه الحاسوب المحمول تقريبًا. نقول ” تقريبًا ” بسبب قيود نظام iOS، والتي تعتبر مفيدة لنظام تشغيل موجه للأجهزة المحمولة، ولكنها ليست مفيدة لنظام تشغيل موجه للحواسيب الشخصية مثل MacOS أو Windows حيث تكون بحاجة إلى إنجاز المزيد من الأشياء.

كما جرت العادة دائمًا، نطلب من الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن نظام iOS 13 رسميًا في مؤتمر WWDC 2019 بعد شهرين من الآن، لذلك تأكد من العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. في غضون ذلك، سمعنا أيضًا شائعات مفادها أن نظام MacOS 10.15 قد يسمح بإستخدام لوحيات iPad Pro كشاشات خارجية.

