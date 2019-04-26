يمكنك الآن تتبع نشاطك مع تطبيق Google Fit على iOS و Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - بدءًا من اليوم، يمكنك تحميل تطبيق Google Fit على متجر iTunes App Store لإستخدامه على iPhone. ستكون قادرًا على تتبيع نشاطك البدني بإستخدام مقاييس ” Move Minutes ” و ” Heart Points “. وتجعل هذه المقاييس من السهل عليك فهم مقدار النشاط الذي قمت به طوال اليوم وتكسب نقاط ” Heart Points ” إستنادًا إلى كثافة تلك الأنشطة.

بالإضافة إلى تتبع النشاط مع تطبيق Google Fit، فسوف يتم دمجه أيضًا مع تطبيق Apple Health حتى تتمكن من كسب نقاط Heart Points من خلال تسجيل التدريبات والأنشطة على Apple Watch حتى لا تكون هناك حاجة لتطبيق Google Fit منفصل من أجل الساعة الذكية Apple Watch.

يقدم Google Fit جدولًا زمنيًا جيدًا لجميع الأنشطة على مدار اليوم يسمى ” Journal “، وسيُظهر لك أيضا عندما تُجري تمارين التنفس الموجهة من Apple Watch. يظهر الجدول الزمني ” Journal ” أيضًا عدد نقاط Heart Points المكتسبة لهذا النشاط. يتكامل Google Fit كذلك مع الكثير من تطبيقات اللياقة البدنية الأخرى مثل Nike Run Club و My Fitness Pal و Strava و Endomondo و Calm.

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إذا كنت مهتمًا بتطبيق Google Fit، فبإمكانك الآن تحميله مباشرة من متجر iTunes App Store إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.