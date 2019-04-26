انت الان تتابع تفاصيل خبر الكون يتوسع بشكل أسرع من المتوقع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 06:49 مساءً - يوضح تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الكون ينمو بنحو 9% أسرع مما كان متوقعاً، وذلك استناداً إلى الموضع الأول الذي بدأه بعد وقت قصير من الانفجار العظيم، وفقاً لعلماء الفلك.

ويقول العلماء: "قد يتطلب هذا الاكتشاف الجديد من علماء الفلك العمل على قوانين فيزياء جديدة".

يقول آدم ريس، أستاذ فيزياء الفلك وعلم الفلك بجامعة جونز هوبكنز: "لقد كان التوسع هذا ينمو، ووصل الآن إلى نقطة يصعب اعتبار حدوثها صدفة".

سرعة تمدد الكون، والمعروفة باسم ثابت هابل، هي جزء أساسي من الفيزياء وفهمنا للكون، ولكن لوحظ مراراً أن الكون يتصرف بشكل غير متوقع، بطرق أجبرت العلماء على التساؤل عما إذا كانت افتراضاتهم حول هذا الموضوع خاطئة.

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حلل البروفيسور ريس وفريقه الضوء من 70 نجماً في مجرة ​​بالقرب من كوكبنا، تُعرف باسم السحابة الكبيرة، وباستخدام طريقة جديدة تسمح لهم بالتقاط النجوم بسرعة، وتغير درجة السطوع سمح للعلماء باستخدامها لقياس المسافات بين المجرات.

باستخدام تلك البيانات المسجلة من هابل تمكن الباحثون من تأكيد فهمنا "سلم المسافة الكونية"، والذي يسمح لنا بتحديد المسافات في جميع أنحاء الكون. وكانوا قادرين على استخدام المعلومات لحساب ثابت هابل، ومعرفة مدى سرعة الكون في التوسع.

كلما أصبح هذا الفهم أكثر دقة يتضح أن السرعة لم تكن متوافقة مع ما يتوقعونه، لقد توصل العلماء إلى تنبؤات حول ثابت هابل استناداً إلى بيانات من قمر بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يمكنه مراقبة ظروف الكون المبكر بعد 380،000 عام فقط من ظهوره.

لم يتطابق الرقمان من "هابل" و "بلانك"، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يكون هناك شيء مفقود في فهمهم لكيفية تطابق الكون بين البداية والحاضر.

"ليست هذه مجرد تجربتين مختلفتين"، أوضح ريس: "نحن نقيس شيئاً مختلفاً تماماً؛ الأول هو قياس مدى سرعة توسع الكون اليوم، والآخر هو التنبؤ الذي يعتمد على فيزياء الكون المبكر وعلى قياسات مدى السرعة التي يجب أن تتوسع".