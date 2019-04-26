شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "تيتان".. قمر كوكب زحل الذى يشبه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون أن كوكب زحل يمتلك قمراً يسمى "تيتان" وهو قمر يشابه الأرض فى الكثير من الأشياء كما أكد الباحثون، إذ أن سطح المحيطات على الأرض يتشابه مع بحار تايتان، فهو العالم الآخر الوحيد الذى نعرفه فى نظامنا الشمسى لديه سائل ثابت على سطحه كالأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر البحيرات الصغيرة على تيتان على ارتفاعات أعلى بعدة مئات من الأقدام من مستوى تيتان، وهذا يشبه البحيرات الموجودة على الأرض على ارتفاع عالٍ، فعلى سبيل المثال، أعلى بحيرة فى الأرض يمكن الملاحة فيها بواسطة السفن الكبيرة "بحيرة تيتيكاكا"، والتى يزيد ارتفاعها عن 12000 قدم 3700 متر فوق مستوى سطح البحر.



تيتان

ويبدو أن الأجسام السائلة لتيتان متصلة تحت السطح بشىء يشبه نظام طبقة المياه الجوفية على الأرض، ويبدو أن الهيدروكربونات تتدفق تحت سطح تايتان على غرار الطريقة التى يتدفق بها الماء من خلال الصخور المسامية تحت الأرض أو الحصى على الأرض.

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كما أن تيتان هو المكان الوحيد فى النظام الشمسى المعروف بخلاف الأرض الذى يحتوى على أنهار وهطول الأمطار وبحار وشلالات، لكن فى حالة تيتان، يكون الميثان السائل بدلاً من الماء على الأرض.

وبفضل الجو السميك والكيمياء الغنية بالمواد العضوية، يشبه تيتان نسخة مجمدة من الأرض منذ عدة مليارات من السنين، قبل أن تبدأ الحياة فى ضخ الأكسجين في الغلاف الجوى.

نظرًا لأن تيتان أصغر من الأرض، فإن جاذبيته تتسبب فى أن الغلاف الجوى يمتد على مسافة 370 ميلا إلى الفضاء.